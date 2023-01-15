القاهرة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، وزير الخارجية الصيني تشين جانج، الذي يزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات.وشدد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت من استعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعد أداة لتدمير الدول.// انتهى //16:46ت م0113