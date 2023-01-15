مقديشو 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الصومال، إلى جانب سفيرة الاتحاد الأوروبي، تينا إنتلمان.واطلع الرئيس الصومالي، خلال اللقاء سفراء الاتحاد الأوروبي على الإنجازات التي حققها الجيش الصومالي بمساعدة الشعب الصومالي في تحرير العديد من المناطق في البلاد.وأكد أن الكفاح من أجل تحرير البلاد من براثن الإرهاب يسير على قدم وساق من أجل استكمال بناء المؤسسات المهمة للحكومة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، وخاصة خطة تولي مسؤولية أمن البلاد، واستكمال الدستور، وإعفاء الديون، وتعزيز الديمقراطية، والفيدرالية، وتقوية الحكومة.// انتهى //17:35ت م0118