القاهرة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسعقد وزير خارجية الصيني تشين جانج اليوم مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك خلال زيارته الحالية للقاهرة .وأعرب وزير الخارجية الصيني خلال المؤتمر، عن قلق بلاده الشديد تجاه تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، داعيا في الوقت نفسه إسرائيل للتوقف عن الاستفزازات للفلسطينيين، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس الشريف.وقال: إن سبب تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطيني يرجع إلى تعثر عملية السلام وعدم حل الدولتين، مشددًا على أهمية قيام المجتمع الدولي والدول الكبرى بدفع مفاوضات السلام.// انتهى //17:37ت م0119