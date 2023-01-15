الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسيبحث المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عن الفوز على المستضيف منتخب بولندا غداً وضمان التأهل إلى الدور الرئيس من بطولة كأس العالم الـ28 لكرة اليد, "بولندا والسويد 2023" في ختام دور المجموعات التمهيدي من البطولة.ويدخل أخضر اليد اللقاء الذي سيقام عند الـ 10:30 مساءً بتوقيت المملكة، على صالة "سبوديك أرينا" في مدينة كاتوفيتس البولندية, أمام المنتخب البولندي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، باحثاً عن تحقيق الانتصار وخطف نقطتي اللقاء، للوصول رسمياً إلى الدور الرئيس رفقة منتخبي فرنسا وسلوفينيا من المجموعة الثانية.واجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر خلال تواجده اليوم بمقر بعثة الأخضر باللاعبين مشدداً على أهمية اللقاء وتقديم كل ما يمكن للظفر ببطاقة التأهل للدور الثاني.من جهة أخرى، فرض مدرب الأخضر "الدنماركي يان بيتليك" مساء اليوم ، محاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الجوانب الفنية والتكتيكية للاعبين، بالإضافة لعمل التدريبات اللياقية في صالة الحديد استعداداً لمواجهة الغد المصيرية.// انتهى //17:55ت م0123