الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأعلن سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أن خليجي 26 ستقام في الكويت في ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن فكرة جديدة سيعلن عنها مستقبلاً بخصوص آلية الاستضافات القادمة للبطولة.وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم في مقر إقامته في فندق الميلينيوم في مدينة البصرة على هامش بطولة خليجي 25 المقامة في العراق، أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي ستقام في الكويت أواخر عام 2024 ولدى اتحاد كأس الخليج العربي فكرة سيعلن عنها، متوقعاً أن تلاقي الفكرة ترحيباً بخصوص سياقات التنظيم والاستضافة، مشيراً إلى أن تحديد أواخر عام 2024 لإقامة خليجي 26 تجنباً لأن تقام البطولة بعد نهائيات كأس آسيا مباشرةً، بما يساعد في إنجاح البطولة الخليجية.// انتهى //17:57ت م0124