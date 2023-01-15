الكويت 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسالتقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي يزور الكويت حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يعزز المصلحة المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما.واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا والتحديات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل الأزمات في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار فيها، مؤكدين في ذات السياق أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة 162 بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة بينهما والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، مرحبين بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي يقوم بها الجانب العراقي في هذا الشأن.// انتهى //18:22ت م0125