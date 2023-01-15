المنامة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسالتقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور جاكي روسن والسيناتور جيمس لانكفورد عضوي الكونجرس الأمريكي، خلال زيارتهم للمنامة حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية والتاريخية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه المنطقة .// انتهى //18:26ت م0126