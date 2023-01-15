عام / التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث
الأحد 1444/6/22 هـ الموافق 2023/01/15 م واس
سكاكا 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين - بنات" وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارا من يوم الأحد 7 من شهر رجب الموافق 29 يناير 2023م ولمدة خمسة أيام عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية "قبولي" .
ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات .
وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية .
// انتهى //
18:36ت م
0128