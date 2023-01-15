عام / شرطة منطقة الرياض تقبض على (26) مخالفاً لنظام الإقامة في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض
الأحد 1444/6/22 هـ الموافق 2023/01/15 م واس
الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس
قبضت شرطة منطقة الرياض على (26) مخالفًا لنظام الإقامة، (15) من الجنسية البنجلاديشية و(5) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الهندية ومخالفان من الجنسية الباكستانية ومخالف من الجنسية السودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
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18:48ت م
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