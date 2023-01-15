بلغراد 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور بلغراد حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون القائم بن البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة، مؤكدين أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، عززت قوة ورسوخ العلاقات الإماراتية الصربية وأسهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي في مجالات متنوعة وواعدة.// انتهى //18:58ت م0132