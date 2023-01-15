عرعر 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسقدمت أقسام مركز الغدد الصماء والسكري في منطقة الحدود الشمالية خدماتها الوقائية والعلاجية لأكثر من 24 ألف مستفيد خلال العام الماضي .وقالت صحة الحدود الشمالية: "إن قسم القدم السكرية بمركز الغدد الصماء والسكر في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر قدم خدماته لـ24,833 مستفيداً، شملت خدمة 22174 مرضى سكر الكبار وخدمة 1826 مريض قدم سكرية بالإضافة إلى خدمة 833 مريض سكر أطفال .ويضم المركز عدداً من العيادات التخصصية، وهي : عيادة السكر للكبار، وعيادة السكري للحوامل وللأطفال، وعيادة الغدد الصماء، وعيادة العيون، وعيادة الفرز والعلامات الحيوية، وعيادة القدم السكرية، حيث تقوم العيادة بالتشخيص والعلاج للنوعين الأول والثاني للسكر، وذلك بالتنسيق مع عيادة التثقيف الصحي، إذ يُعرَّف المريض بنوع السكر وسبب حدوثه ويُعطى خيارات العلاج المناسب، إضافةً إلى عيادة التغذية العلاجية التي يُوضَع فيها نظام غدائي لكل مريض بحسب حالته الصحية .// انتهى //19:37ت م0134