أبو ظبي 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الرئيس الأذربيجاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة".وبحث الرئيسان خلال اللقاء علاقات الصداقة وسبل تنمية التعاون بين الجانبين خاصة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء.كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //19:37ت م0135