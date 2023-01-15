الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستستضيف الرياض غداً، الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة "الدورة الثامنة"، فيما تستضيف يوم الثلاثاء الاجتماع الخامس للجنة الموافقة لصندوق مكافحة المنشطات باليونسكو.ويُعقد الاجتماعان بحضور ومشاركة الأمين العام للاتفاقية من اليونسكو، ونائب المدير العام لليونسكو، وممثلي كل من: الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، واللجنة الأولمبية الدولية، والإنتربول، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، ورئيس الموافقات في اتفاقية اليونسكو"، بالإضافة إلى رئيس المكتب التنفيذي لليونسكو نائب وزير الرياضة في جمهورية الدومينكان، ونواب الرئيس "وزير الرياضة الروسي، وزير الرياضة السنغالي، وكيل وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية لشؤون الرياضة والشباب، ونائب وزير الرياضة الصيني".وستتناول الاجتماعات عدداً من الأجندات التي تهتم بمستجدات الاتفاقية، ومتابعة تطبيق الدول المشاركة "192دولة" لأهداف الاتفاقية وما نصت عليه، وإصدار القرارات المتعلقة بالامتثال، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال المؤتمر الرئيس المقرر عقده في المملكة العربية السعودية خلال فبراير 2023م.// انتهى //19:38ت م0136