الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسف المملكة العربية السعودية جراء حادث تحطم طائرة ركاب مدنية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، مما أسفر عن وفاة عدد كبير من ركابها.كما تتقدم الوزارة بأحر تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب النيبال الصديق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //19:59ت م0138