جدة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، بالتعاون مع مؤسسة فن جميل، عن عودة "مقار" إلى المملكة خلال الفترة من 20 يناير إلى 7 أغسطس، وذلك بعد أن ظهر للمرة الأولى بالجناح الوطني السعودي في النسخة 17 من بينالي البندقية للعمارة 2021 في إيطاليا، كثاني مشاركات المملكة في البينالي.وسيظهر "مقار" عرضًا تجريبيًّا يستضيفه حي جميل -مجمع جدة الإبداعي- ويضم المعماريين حسام دقاق وبسمة كعكي وحصة البدر من إستوديو بوند، والقيمين الفنيين العالميين عظمة ريزفي ومرتضى فالي، وسيصاحب المعرض مجموعة من البرامج واللقاءات وورش العمل وغيرها، وستكون متاحةً بشكلٍ مجاني للجمهور.وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان: "نحن سعداء بهذا التعاون مع فن جميل، الذي يتيح لنا نقل تجربتنا العالمية إلى الوطن، وإعادة تفعيل "مقار" للجمهور المحلي بطريقة مغايرة، مما سيفتح المجال للترويج عن حدث مهم في العمارة على المستوى العالمي وهو بينالي البندقية للعمارة".وأضافت السليمان أن الهيئة تسعى عبر هذا التعاون إلى أن يكون للمعماريين حضور قوي في الحوار العالمي، بحيث تمهد لهم آفاقاً جديدة لإبراز مهاراتهم والمساعدة على تشكيل مستقبل القطاع، الأمر الذي حققه "مقار" في مشاركته، حيث قدم فرصة جيدة للمعماريين في إستوديو بوند عام 2021، منوهةً: "نتمنى أن تكون النسخة الجديدة عامل إلهام للمعماريين، ويعزز إبداعاتهم ليس على مستوى محافظة جدة فحسب، بل في بقية مدن المملكة".من جانبه أوضح رئيس ومؤسس فن جميل فادي جميل، أن العمارة جزء لا يتجزأ من مهمة حي جميل، الذي أعد لتعزيز التبادل الثقافي عبر برامج تحتضن الإبداع وتسلط الضوء على الفن السعودي والعمارة.وكان "مقار" تكليفاً فنياً من وزارة الثقافة وهيئة فنون العمارة والتصميم للجناح الوطني السعودي المشارك في بينالي البندقية للعمارة 2021، لتأتي عودته في هذه النسخة إلى المملكة بمثابة تتويج للتعاون المتميز بين الهيئة ومؤسسة فن جميل، حيث سيحضر في الطابق الأرضي من حي جميل، ويضم مجموعة من الوثائق الأرشيفية التي تكشف عن العلاقة بين الإدماج والإقصاء من منظور تاريخي إلى جانب الفصل والتوحيد والتطور والتأثير، إضافةً إلى الأثر الناجم على البيئة المبنية ومقدرتها على ابتكار معانٍ جديدة، وإعادة تعريف العلاقة بين الفرد والمجتمع والآخرين.// انتهى //20:00ت م0139