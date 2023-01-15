إسلام آباد 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب نيبال في ضحايا حادث طائرة الركاب التي تحطمت اليوم في مدينة بوخارا بوسط البلاد بعد أن أقلعت من العاصمة كاتمندو.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن الشعب الباكستاني يقف مع شعب نيبال في ساعة الحزن.وكانت السلطات النيبالية قد أعلنت عن مصرع 40 شخصاً على الأقل نتيجة تحطم طائرة ركاب تقل 72 شخصاً.// انتهى //20:03ت م0140