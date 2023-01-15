القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل شمال الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة بعد اقتحام بلدة بيت أمر في مدينة الخليل، ومداهمة المنازل، ومحال تجارية ، والعبث بمحتوياتها .وفي القدس المحتلة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف أراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان, التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي، وفق ما ذكر مركز وادي حلوة في القدس؛ وذلك تمهيداً لضمها للمخططات الاستيطانية.//انتهى//20:35ت م0142