الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستغلَّب فريق الهلال على ضيفه العدالة بهدفين مقابل لاشيء 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.سجَّل للهلال أولاً اللاعب سالم الدوسري، عند الدقيقة 66، وأضاف زميله صالح الشهري،الهدف الثاني عند الدقيقة 73.وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده لـ 29 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الـ 15.// انتهى //20:36ت م0144