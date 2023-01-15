نيوكاسل 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسفاز فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه فولهام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل إيزاك هدف الفوز لنيوكاسل في الدقيقة 89.وبهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث متفوقاً على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف، فيما بقي رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السادس.وفي نفس الجولة، فاز تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ستاد "ستامفورد بريدج".وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //21:02ت م0146