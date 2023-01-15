لندن 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسفاز فريق أرسنال على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد توتنهام هوتسبر، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه الفوز ارتفع رصيد أرسنال إلى 47 نقطة متصدراً الفرق الإنجليزية، فيما بقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.// انتهى //21:57ت م0149