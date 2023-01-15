الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسسجَّلت محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة أعلى كمية لهطول الأمطار اليوم، إذْ بـلغت (33) ملم، فيما سجَّلت صخوان بلجرشي (21.6) ملم.جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ حيث سجَّلت الطائف (16.3) ملم في مركز الشفا، و(14) ملم في مركز الكر بالطائف، وفي منطقة الرياض سجَّل حي المصانع بالرياض (8) ملم، و(6.2) في حي الثمامة بالرياض، بينما سجَّل مطار الأحساء بالمنطقة الشرقية (5.9) ملم، و(4.2) ملم في عريعرة الأحساء، وسجَّلت منطقة القصيم (2.4) ملم في أم الحزم الشمالية، و(1.5) في مطار القصيم، وفي منطقة عسير سجَّلت البشائر بلقرن (11) ملم، وعفران بلقرن (1.0) ملم.ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، من خلال الرابط التالي:https://mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/SiteAssets/Pages/15-11-2018-4/22-06-1444%20%D9%87%D9%80.pdf .// انتهى //22:05ت م0150