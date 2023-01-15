القاهرة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - اليوم- مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج، وذلك خلال زيارته الحالية للقاهرة.وأكد أبو الغيط والوزير الصيني خلال المؤتمر الصحفي، التزامهما بتفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت بالرياض الشهر الماضي، كما اتفقا على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.وأوضح أبو الغيط أن الجامعة العربية ستمضي في تنفيذ المحاور والوثائق التي أقرتها القمة العربية الصينية، معربًا عن تقديره لمواقف الصين فيما يتعلق بالقضية الفلسطنية، التي تقف موقفًا عادلاً في حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتة المستقلة، مجددًا التأكيد على عمق العلاقات العربية الصينية.بدوره، أكد وزير الخارجية الصيني، حرص بلاده على تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية التي أصدرت ثلاث وثائق رئيسية؛ تركزت على تعميق علاقات الشراكة من أجل السلام والتنمية وبناء مجتمع سلمي، والعمل على تكريس روح الصداقة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والحفاظ على السلام في المنطقة، وتحقيق المصالح المشتركة.وأضاف الوزير أن بلاده تدعم إيجاد الحلول السياسية للقضايا العربية على الساحة الدولية من خلال دعم القضية الفلسطينية وجهود الجامعة العربية لتحقيق سلام شامل في المنطقة.// انتهى //22:09ت م0151