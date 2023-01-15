الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الفلبين جرّاء وفاة وإصابة وفقدان عددٍ من الأشخاص نتيجةً للفيضانات.كما عبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الفلبين في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.// انتهى //22:20ت م0152