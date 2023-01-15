الظهران 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز،أمير المنطقة الشرقية اليوم، حفلَ ختام رالي داكار السعودية 2023 وتتويج الفائزين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز العالمي "إثراء"، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل،رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي.وأكدَ سموُّ أميرِ المنطقة الشرقية أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - تقدم دعماً لا محدوداً للرياضات المختلفة وللبنية التحتية والتنظيمية لاستضافة البطولات العالمية، منوِّهاً بما تمتلكه المملكة من إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستضافة أهم البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية، وهذه إحدى البطولات المهمة التي نجحت المملكة في تنظيمها ولله الحمد.وشهد حفل الختام تتويج الفائزين بالسباق في الفئات الست (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى فئة داكار كلاسيك)، وذلك بعد اختتام المرحلة الرابعة عشرة من السباق، الذي انطلقت منافساتها من الهفوف حتى الدمام، بمسافة إجمالية تبلغ 406 كيلومترات، منها 270 كم لمرحلة الربط، و136 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.وبنهاية النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية، تُوّج المتسابق القطري ناصر العطية، سائق فريق "تويوتا غازو" بالمركز الأول في فئة السيارات، مسجلاً ساعة و20 دقيقة و49 ثانية، عن الفرنسي سيباستيان لوب، سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" صاحب المركز الثاني، والبرازيلي لوكاس مورايس، سائق فريق "أوفر درايف" صاحب المركز الثالث، بفارق ساعة و38 دقيقة و31 ثانية،الذي يشارك في رالي داكار السعودية للمرة الأولى.ونجح العطية في تحقيق اللقب الخامس له في مسيرته، والثاني على التوالي، محتلاً بذلك المرتبة الثانية في أكثر السائقين تحقيقاً للألقاب في رالي داكار، خلف الفرنسي بيترهانسيل،الذي يملك في رصيده 8 ألقاب، فيما أزاح العطية، الفنلندي آري فاتانين،من المركز الثاني في الترتيب العام، بعد تفوقه في هذه النسخة.وفي فئة الدراجات النارية، حاز الأرجنتيني كيفين بينافيديس،درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" المرتبة الأولى في رالي داكار السعودية 2023م، فيما جاء الأسترالي توبي برايس،سائق فريق "ريد بُل كيه تي إم" ثانياً، ومن خلفهما الأمريكي سكايلر هاوز،درّاج فريق "هوسكفارنا" في المركز الثالث.وفاز الفرنسي أليكساندر غيرود،درّاج فريق "ياماها" بلقب النسخة الحالية من الرالي، عن فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، وذلك للمرة الثانية توالياً، ليصبح ثاني درّاج يحقّق الفوز في منافسات الرالي مرتين متتاليتين، وذلك بعد الأرجنتيني أليخاندرو باترونيللي،عامي 2011– 2012م، فيما نال الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو،سائق فريق "درَّاج أون رالي" المرتبة الثانية، ومن خلفه الأمريكي بابلو كوبيتي، ثالثاً.ونال الأمريكي أوستن جونز، سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيور" لقب رالي داكار السعودية 2023، عن فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، بفارق 50 دقيقة عن الأمريكي سيث كوينتيرو، سائق فريق "ريد بُل أوفرود" صاحب المركز الثاني، فيما حلَّ البلجيكي غيوم دي ميفيوس، سائق فريق "جي رالي" ثالثاً في الترتيب العام.وتوّج البولندي إيريك غوكزال، سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم" أصغر مشاركٍ في الرالي، بلقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، وذلك في المشاركةِ الأولى له، فيما حصل الليتواني روكاس باسيوشكا، سائق فريق "ريد بُل كان أم" على المركز الثاني، وجاء البولندي ماريك غوكزال، في المركز الثالث.وفي فئة الشاحنات، تمكَّن الهولندي يانوس فان كاستيرين، سائق فريق "دي روي" من حصد المركز الأول في هذه الفئة، كاسراً بذلك سيطرة فريق "كاماز" على فئة الشاحنات، وذلك منذُ عام 2017م، فيما حقق التشيكي مارتن ماسيك، سائق فريق "إم إم تكنولوجي" المرتبة الثانية، وحصد الهولندي مارتن فان دنبرينك، سائق فريق "يورول تيم دي روي" المركز الثالث في الترتيب العام.الجدير بالذكر أن النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023، التي تعدُّ الـ 45 في تاريخ الرالي، شهدت مشاركة 820 سائقاً وملاَّحاً في جميع فئات الرالي الست.// انتهى //23:21ت م0155