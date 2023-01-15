الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تعازيه جراء حادث سقوط وتحطم طائرة ركاب بجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية؛ مما أدى إلى مقتل عدد من ركابها.وأكد معالي الأمين العام تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية في هذا المصاب الجلل، مقدماً التعازي والمواساة لحكومة وشعب نيبال وشعوب الدول الصديقة، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //23:24ت م0156