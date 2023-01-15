المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمَّنت هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على المهد والحناكية والأكحل واليتيمة ووادي الفرع.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم نفسه.// انتهى //23:31ت م0157