القاهرة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسفاز منتخب مصر لكرة اليد على منتخب المغرب بنتيجة 30 - 19، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة "هوسكفانا جاردن أرينا" بمدينة يونشوبينج السويدية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة العالم المقامة حالياً في بولندا والسويد.ونجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13 - 9،ويوسع الفارق إلى 11 هدفاً في الشوط الثاني، منهياً المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 30 - 19.ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في مباراتين متتاليين على كل من كرواتيا والمغرب؛ ليضمن منتخب مصر التأهل للدور الثاني من البطولة، فيما يتذيل منتخب المغرب الترتيب بدون نقاط.ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة المقبلة نظيره الأمريكي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى //23:38ت م0159