لندن 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني اليوم تحذيرًا من اللون الأصفر متوقعاً هطول أمطار غزيرة وثلوج وانخفاض في درجة الحرارة ابتداءً من صباح غد الاثنين.وأفاد مكتب الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد برودةً شديدةً وثلوجاً كثيفةً وانخفاضاً في درجات الحرارة تصل إلى -10 درجات مئوية.وأضاف مكتب الأرصاد أن التحذير يشمل إيرلندا الشمالية وجنوب إسكتلندا وشمال إنجلترا ولندن وشمال ويلز.// انتهى //23:47ت م0160