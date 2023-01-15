سكاكا 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأقامت جمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف حفلاً بمناسبة اختتام برامجها وأنشطتها لعام 2022، بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان.وأكد آل سلطان أهمية دعم هذه الفئة الغالية، مشيداً بما تنفذه الجمعية من مبادرات مميزة وبرامج لإدخال البهجة على قلوبهم والعناية بهم.من جانبه أوضح رئيس الجمعية الدكتور نواف الخالدي أن الجمعية تجاوزت كل التوقعات بمسيرة متميزة تم فيها تسجيل جميع الأيتام الذين تقدموا لها وكفالتهم مادياً، إلى جانب تقديم جميع الخدمات التعليمية والتربوية والطبية والغذاء والكسوة وغيرها لهم، مقدما شكره لسمو أمير المنطقة على ما تجده الجمعية من دعم من سموه.بعد ذلك توالت فقرات الحفل، اشتملت على عدد من المنجزات ومشاركات الجمعية خلال العام 2022م.// انتهى //23:53ت م0161