حفر الباطن 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأقام ميدان الفروسية بمحافظة حفر الباطن أمس الأحد منافسات الحفل الثامن لسباقات الخيل للموسم الحالي، والمكون من خمسة أشواط.وتصدر الجواد "لبيب الخالدية " المالك فهد محمد الحابوط الشوط الأول، فيما حصد الجواد "وقائي" المالك خالد صقر الفرماوي المركز الأول من خلال الشوط الثاني، بينما حقق الجواد "لازري" الملك طارق شقران المطيري المركز الأول في ثالث الأشواط.ونال الجواد "توزر" الملك حماد ناهس الشلاحي صدارة الشوط الرابع، وفي الشوط الخامس والأخير حقق الجواد "استريسي" المالك يزيد سعود العتيبي المركز الأول.// انتهى //00:22ت م0001