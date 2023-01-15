الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واستوّج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد، بحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، وسط حضور جماهيري كبير على ملعب الملك فهد بالرياض، في البطولة التي احتضنتها المملكة للمرة الثالثة على التوالي، بتنظيم من وزارة الرياضة، وضمن حزمة الفعاليات الرياضية المقامة في موسم الدرعية 2022 بموسمه الثاني.وكان فريق برشلونة قد تقدم بالنتيجة في الشوط الأول بهدفين سجل الأول لاعبه غافي عند الدقيقة 33، قبل أن يضيف ليفاندوفيسكي الهدف الثاني عند الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني عزز بيدري تقدم فريقه بثالث الأهداف عند الدقيقة 69، قبل أن يسجل ريال مدريد هدفاً في الوقت الأخير من اللقاء عن طريق لاعبه كريم بنزيما، ليحسم برشلونة المباراة، ويتوّج باللقب أمام أنظار الجماهير الغفيرة التي حضرت اللقاء، وساندت الفريقين بشكل مميز.ونجحت المملكة في استضافة كأس السوبر الإسباني، لينضم بذلك إلى العديد من البطولات والمناسبات الرياضية الدولية التي أقيمت على أراضيها في مختلف الألعاب، وبحضور نجوم عالميين وأسماء كبيرة في عالم الرياضة، لتؤكد بذلك المملكة مجددًا قدراتها العالية على تنظيم أبرز الأحداث وأهمها كونها موطناً للرياضات العالمية.يذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي أقيمت في موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية، والذي شهد نجاحًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا من داخل المملكة وخارجها، كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030.// انتهى //00:55ت م0002