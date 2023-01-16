الطائف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسكثفت فرق الصحة العامة بأمانة الطائف جولاتها الميدانية لمعالجة بؤر التكاثر الحشري في المحافظة وضواحيها وفق برنامج مخصص للمكافحة عقب هطول الأمطار.واستخدمت فرق العمل الميدانية أكثر من 2635 لتراً من المبيدات الحشرية الكيميائية والحيوية والمطهرات لمكافحة البؤر الحشرية بالمواقع الرطبة وحاويات النفايات وداخل الأحياء بالمحافظة وضواحيها، مع مراعاتها في المواد المستخدمة لسلامة البيئة والإنسان والمناحل ومختلف الكائنات غير الضارة.وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من 21 فرقة ميدانية مدعومة بالآليات والمعدات الخاصة نفذت 980 جولة ميدانية لتعزيز أعمال الرش والمكافحة التي شملت كافة أحياء الطائف وضواحيها وفق برامج يغطي الأحياء السكنية والمساحات الخضراء ومواقع تجمع المياه، كما عملت الفرق بالتنسيق مع الجهات المعنية على ردم مواقع المستنقعات ومواقع تجمع المياه عقب الأمطار التي شهدتها المحافظة.وبينت الأمانة أن أكثر من 1180 بؤرة حشرية تم رشها بالمبيدات من خلال آليات الرش الضبابي واليدوي، وتعمل الأمانة على استخدام أحدث التقنيات العالمية للتعامل مع الحشرات الضارة والقضاء عليها بما لا يهدد صحة الإنسان والبيئة العامة.وأسهمت جهود إدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية في الحد من انتشار بؤر النمو الحشري بالأحياء والضواحي، والقضاء على البؤر قبل تكامل نمو الحشرات الضارة، حيث نفذت فرق العمل العديد من حملات الرش والمكافحة الحشرية وفق برامج للتعامل الفوري مع بؤر التكاثر الحشري، فيما تعمل الفرق الميدانية على رصد المواقع الرطبة والمواقع الحرجة والمستنقعات والتعامل معها وفق خطة الأمانة المعتمدة بهذا الشأن.// انتهى //07:54ت م0008