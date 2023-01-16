طوكيو 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 5ر0 في المئة شهريا، بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0 في المئة خلال الشهر السابق.وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم أن أسعار الجملة على أساس سنوي ارتفعت بنسبة 2ر10 في المئة، خلال الشهر الماضي، مقابل 7ر9 في المئة خلال الشهر السابق، وفقًا للبيانات المعدلة.واستقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند نفس مستويات الشهر السابق، في حين زادت بنسبة 3ر1 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1ر0 في المئة شهريًا، وارتفعت بنسبة 1ر8 في المئة سنويًا.// انتهى //08:19ت م0009