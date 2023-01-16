بكين 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسارتفعت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية بنسبة 22.8 في المئة خلال عام 2022.وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شنخوا) أنه في العام الماضي تم بيع حوالي 11.77 مليون سيارة ركاب ذات علامات تجارية محلية، بينما بلغت حصة السوق من هذه السيارات 49.9 في المئة، بزيادة 5.4 نقاط مئوية على أساس سنوي.وذكرت الجمعية أنه تطلعا إلى الفرص في مجالات سيارات الطاقة الجديدة والشبكات الذكية، قامت شركات صناعة السيارات في الصين بتعزيز الارتقاء الكهربائي والتحديث الذكي للمركبات وتحسين هيكل المنتجات في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستهلكين، مشيرة إلى أن التنمية الدولية لشركات السيارات الصينية أسهمت في تعزيز تأثير العلامات التجارية المحلية بشكل مستمر.// انتهى //08:32ت م0010