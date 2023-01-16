إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إطلاق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام، تستهدف أكثر من 44 مليون طفل.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتعزيز احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الباكستاني وتنشيط الاقتصاد الوطني من جديد.وتناولت صحف إسلام آباد تقديم القيادة الباكستانية تعازيها لحكومة وشعب نيبال في ضحايا حادث طائرة الركاب التي تحطمت أمس في مدينة بوخارا بوسط البلاد بعد أن أقلعت من العاصمة كاتمندو.وعرجت صحف باكستان في الشأن الإقليمي على متفرقات منها مقتل نائبة برلمانية أفغانية سابقة جراء هجوم مسلح في العاصمة كابل، ومطالبة منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم المزيد من المعطيات عن تفشي وباء كورونا، وسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار وقع في كنيسة بجمهورية الكونغو.// انتهى //09:46ت م0013