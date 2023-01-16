القدس المحتلة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأصيب طفل فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، واعتقلت عدة شبان، وذلك خلال مداهمة منازل فلسطينية بالضفة الغربية.وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفل في رأسه بجروح خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية بجنين شمال الضفة الغربية، وأطلقت نيرانها تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني برأسه، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما وفق ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني.// انتهى //10:31ت م0022