الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن هناك خطوطاً حمراء وثوابت لن نسمح بتخطيها من أي جهة داخلية أو خارجية.وأخبرت عن توقيع أطراف إقليم النيل الأزرق المتاخم لدولة إثيوبيا أمس، اتفاقاً إطارياً من شأنه أن يوقف نزاعاً دامياً أودى بحياة المئات خلال الأشهر الستة الماضية.ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر عمر، التزام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسة الجارية حالياً في السودان، متطرقةً إلى لقاء وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بمكتبه أمس، وزيرة التخطيط والتعاون السنغالية أولميتا سار بيو، حيث شدد الاجتماع علي أهمية إنشاء الطريق الذي يربط السودان بداكار من أجل الربط التجاري بين البلدين.ونشرت تأكيد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة بعد اقتحام بلدة بيت أمر في مدينة الخليل، ومداهمة المنازل، ومحال تجارية، والعبث بمحتوياتها، لافتة الانتباه إلى استعادة الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية السيطرة على منطقة "براج شيخ عامر" التابعة لمحافظة جلجدود من فلول مليشيات الإرهاب.// انتهى //10:32ت م0023