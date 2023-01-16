تونس 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 29 يناير 2023، مشيرة إلى أن الحملة ستشمل 262 مترشحاً موزعين على 131 دائرة انتخابية بالداخل.وتحدثت عن مناقشة اللجنة العسكرية المشتركة من أطراف النزاع الليبي (5+5) أمس خمسة بنود خلال اجتماع عقدته في مدينة سرت وسط البلاد بعد توقف أعمالها لنحو ستة أشهر.وأشارت صحف الاثنين إلى استقبال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بمقر الوزارة أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس المجلس الأعلى الفلسطيني للشباب والرياضة جبريل الرجوب.وأوردت تأكيد السلطات النيبالية مصرع 68 شخصاً بتحطم طائرة ركاب كان على متنها 72 شخصاً اصطدمت بجبل أثناء هبوطها في مطار افتتح حديثاً بمنتجع بوخارا وسط نيبال.// انتهى //10:50ت م0025