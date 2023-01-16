بريدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسحصل تجمّع القصيم الصحي على اعتماد مستشفى الملك سعود بعنيزة كمركز تدريبي لتقديم دورات تخصصية للممارسين الصحيين في مجال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي BLS لحديثي الولادة من جمعية القلب الأمريكية.وأوضح التجمع أن منح المستشفى شهادة الاعتماد جاء استنادًا إلى لائحة اللوائح التنظيمية وقواعدها التنفيذية والالتزام بالاشتراطات ومعايير الاعتماد المطلوبة ليكون المستشفى مقرًا لإقامة البرامج والدورات التدريبية، منوهًا بأهمية مثل هذه الاعتمادات في رفع مستوى مهارات الممارسين الصحيين وتعزيز قدراتهم العلمية والتطبيقية، وإعدادهم بشكل أفضل للتعامل الأمثل مع مختلف الحالات الطبية الحرجة والطارئة.وأكد أن الاعتماد الجديد يعد واحدًا من البرامج التي تساعد في تطوير مستوى الكفاءة ورفع المهارة لدى الكوادر الطبية والفنية العاملة في المنشآت الصحية والارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي للكوادر الطبية والتمريضية، بهدف مساعدتها على اكتساب خبرات إضافية تمكنها من التشخيص الدقيق والسليم لجميع الحالات المرضية ووصف العلاج المناسب لها، مما ينعكس على تحسين جودة مختلف جوانب الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.يذكر أن تجمع القصيم الصحي سبق أن حصل على اعتماد مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومستشفى بريدة المركزي، ومستشفى الرس العام، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، وأكاديمية طب الأسرة، كمراكز تدريبية لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي بجميع أنواعه.// انتهى //10:53ت م0027