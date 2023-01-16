عام/ أمانة منطقة الحدود الشمالية تطرح 34 موقعًا استثماريًا مؤقتًا في طريف
الاثنين 1444/6/23 هـ الموافق 2023/01/16 م واس
طريف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس
طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة طريف ٣٤ موقعًا استثماريًا "مؤقتًا" بمهرجان الصقور تزامنًا مع قرب انطلاقه بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة .
وشملت 6 مواقع لبيع المأكولات والمشروبات (فود ترك) وموقعًا للألعاب الترفيهية و٢٣ موقعًا لرواد الأعمال وأصحاب المطاعم والكافيهات وموقعًا لسوق شعبي و ثلاثة مواقع للجلسات VIP .
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
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10:59ت م
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