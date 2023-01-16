طريف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة طريف ٣٤ موقعًا استثماريًا "مؤقتًا" بمهرجان الصقور تزامنًا مع قرب انطلاقه بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة .وشملت 6 مواقع لبيع المأكولات والمشروبات (فود ترك) وموقعًا للألعاب الترفيهية و٢٣ موقعًا لرواد الأعمال وأصحاب المطاعم والكافيهات وموقعًا لسوق شعبي و ثلاثة مواقع للجلسات VIP .ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //10:59ت م0028