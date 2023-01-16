لندن 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بإعلان الشرطة إلقاء القبض على رجل أعمال تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب بعد الاشتباه في مسؤوليته عن استيراد شحنة تحتوي على آثار من مادة اليورانيوم المشعة، تم العثور عليها في مطار هيثرو مؤخراً.ونقلت الصحف مخاوف من عودة طلاب المدارس للدراسة عن بعد لأول مرة، منذُ انتهاء أزمة فيروس كرونا المستجد، وذلك بعد إعلان نقابة المعلمين التخطيط لتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على ضعف معدلات زيادة الأجور وظروف العمل.وتناولت ارتفاع موجة الغضب في الصفة الغربية المحتلة بعد مقتل مواطن فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائلية عند حاجز أمني في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، مخبرةً عن اعتقال الشرطة البرازيلية وزير العدل السابق أندرسون توريس بشبهة محاولة إحباط جهود الشرطة في احتواء احتجاجات الأسبوع الماضي العنيفة.ونقلت الصحف أنباء عن اختطاف جماعة متطرفة نحو 50 امرأة في محيط مدينة أربندا في شمال بوركينا فاسو.// انتهى //11:04ت م0030