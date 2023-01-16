بغداد 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأوقفت السلطات العراقية اليوم حركة الطيران في مطار بغداد الدولي، نتيجة الظروف الجوية التي تجتاح العراق.وأفاد مطار بغداد الدولي في بيان أن حركة الطيران توقفت بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر، مشيرًا إلى أنه سيتم بإبلاغ المسافرين وشركات الطيران العاملة في مطار بغداد بأي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار.وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى تكون ضباب كثيف منذ اليوم .// انتهى //11:11ت م0032