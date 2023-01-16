الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأعلن الاتحاد السعودي للهجن اليوم عن بدء التسجيل في دوري هجان 2023 في نسخته الثانية الذي سيقام على 9 ميادين، حيث ينطلق يوم السبت 21 يناير الجاري بميداني الطائف وسكاكا للهجن.وأوضح الاتحاد أن التسجيل في دوري هجان يستمر حتى يوم الخميس 19 يناير الجاري، وهو آخر موعد للتعديل على الأشواط، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل زيارة الرابط htt://scrf.sa/login.يذكر أن دوري هجان يقام على أرضية ميادين: الطائف، وسكاكا بمنطقة الجوف، والصويدرة بمنطقة المدينة المنورة، والسيح بالمنطقة الشرقية، القصيم، وحائل، وتبوك، ونجران، ورماح بمنطقة الرياض.// انتهى //11:16ت م0033