جدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لعدد 58,760 أسرة للعام 2022م، بإجمالي 201745 خدمة.وقال المدير العام للجمعية محمد آل رضي، إن من أبرز نتائج محفظة صناعة الأثر التي قامت الجمعية بتحقيقها خلال العام 2022م، هو زيادة نسبة المهارات الأسرية لدى أكثر من 18 ألف متدرب ومتدربة، وتأهيل 2488 ممارسًا ومختصًا.وكشف رضي، عن عدد المستفيدين من الحملات والمواد التوعوية للجمعية والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين مستفيد، إلى جانب تأهيل 24 جمعيةً لتقديم المنافسات الحكومية والعمل على 6 مشاريع منافسة خلال عام 2022.//انتهى //11:25ت م0034