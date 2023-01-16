القدس المحتلة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل الانتشار على بوابات الأقصى لعرقلة وصول الفلسطينيين إليه .وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات ومدن فلسطينية، ومن بينهم أسرى محررين، وتركزت الاعتقالات في رام الله وجنين ونابلس، كما نفُذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة.وفي السياق ذاته ، منعت المزارعين من فلاحة أرضهم في قرية بيرين الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل.// انتهى //11:34ت م0036