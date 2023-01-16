رفحاء 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسعاش زوار ‫مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة الشمالية" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بقرية لينة التاريخية، تجربة استثنائية على مدى ثلاثة أيام "الجمعة - السبت - الأحد"، تعرفوا خلالها على قافلة درب زبيدة ومسيرته التاريخية ومسرحية تحكي قصتها، إضافة لـ "حكواتي درب زبيدة"، الذي جذب بقصصه الجميلة وأسلوبه المميز في الكلام وتقمص الحياة القديمة بكل تفاصيلها، من حيث الملابس، والأزياء، وطريقة الحديث.ويعرف الحكواتي أو الراوي، بالرجل الذي معه كتاب ويجلس في مكان مرتفع، ويروي للناس الذين يجتمعون حوله العديد من الحكايات المتنوعة التي يتخللها بعض من الحكم والطرائف، والقصص الكوميدية وغيرها.ويأتي اختيار الهيئة لبعض النماذج التاريخية والتراثية في فعاليات "شتاء درب زبيدة"، تجسيداً لما كانت تتميز به "لينة" وسوقها من إرث تاريخي، ومكانتها من خلال مسيرة القوافل التي كانت تقدم إليه وهي محملة بمختلف البضائع لعرضها في رحاب السوق على رواده من تجار المنطقة.// انتهى //12:13ت م0050