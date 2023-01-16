بغداد 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسانتقلت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى العراق ، حيث كُلّف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برئاسة الاتحاد، ابتداءً من التاسع من شهر يناير الجاري.وأوضح بيان رسمي لمكتب الحلبوسي أن بغداد ستستضيف الموتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي للفترة من 23 - 26 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، سيشاركون بأعمال الموتمر، إضافةً إلى عدد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد.// انتهى //12:13ت م0051