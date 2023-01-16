الباحة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن بدء القبول ببرامج البكالوريوس "المسائي" في الكليات التقنية للبنين بالباحة والمخواة" اعتبارًا من يوم الأحد القادم وعلى مدى خمسة أيام.كما أعلنت عن بدء القبول في برامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين، وبنات" وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارًا من يوم الأحد السابع من شهر رجب المقبل ولمدة خمسة أيام وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية "قبولي" .ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين والراغبات في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية .// انتهى //12:19ت م0052