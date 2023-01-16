بغداد 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتكليف محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي رئيسًا للبرلمان العربي واستضافة بغداد مؤتمر البرلمان العربي في نوفمبر المقبل.وتناولت تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني عقب مباحثات مطولة في بغداد وصفها بالإيجابية لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية.وأوردت صحف بغداد حديث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري حيث أوضح أن بلاده نشرت ستة آلاف جندي على الحدود العراقية في 17 موقعًا لبناء مخافر ونصب كاميرات لضبط الحدود.وأشارت إلى الأمطار التي تنعش البادية وبحيرة النجف وتحذيرات من جرف الأمطار لملايين الألغام على الحدود العراقية في محافظة ميسان.وتطرقت صحف العراق إلى "خليجي 25" حيث أبرزت لقاءات نصف النهائي اليوم التي تجمع المنتخب العراقي مع نظيره القطري والمنتخب البحريني مع نظيره العماني.// انتهى //12:32ت م0054