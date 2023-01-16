القاهرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل، وذلك على هامش مشاركته في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريح له، أن اللقاء ناقش آليات تفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار بقمة "كوب 27" في شرم الشيخ، والترويج لتنفيذ برنامج العمل الجديد لتخفيف تداعيات تغير المناخ، إضافةً إلى دعم جهود الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتعزيز إجراءات التكيُف، وسبل دعم جهود حشد تمويل المناخ.// انتهى //12:32ت م0055